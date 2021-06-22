تسجيل
15:28 GMT22 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قوات الجيش الوطني الليبي (بقيادة الخليفة حفتر)، بنغازي ليبيا يونيو 2020

    سيناتور جزائري: الحدود مع ليبيا مغلقة منذ سنوات... وادعاءات المخاطر الإرهابية غير صحيحة

    © AFP 2021 / ABDULLAH DOMA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/71/1045877185_0:145:3126:1903_1200x675_80_0_0_822f8535f3a50a62e64e215f0d1e0c7e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202106221049328017-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9/

    رد سيناتور جزائري على إعلان الجيش الليبي مناطق حدودية مع بلاده "مناطق عسكرية".

    وقال عضو مجلس الأمة الجزائري عبد الكريم قريشي، إن المكان الذي دار الحديث عنه مغلق من قبل السلطات الجزائرية منذ سنوات.

    قوات الجيش الوطني الليبي (بقيادة الخليفة حفتر)، بنغازي ليبيا يونيو 2020
    © AFP 2021 / ABDULLAH DOMA
    مصادر تكشف أسباب خفية لإغلاق الجيش الليبي الحدود مع الجزائر

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العمل جار لفتح معبر "الدبدات" بعد اللقاءات الأخير للحكومة الليبية بالسلطات العليا في الجزائر، وأن ما ذكر بأن الجيش الليبي أغلق الحدود يدفع لتساؤل عن كيفية إغلاق الحدود المغلقة بالأساس.

    وقبل أيام قالت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني "القوات المسلحة تُغلق الحدود الليبية الجزائرية وتعلنها منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها".

    وحسب ما أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القيادة العامة أطلقت عملية موسعة لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه.

    وتابع السيناتور الجزائري: "أما عن الأسباب الواهية للادعاء بتسلل بعض الجماعات الإرهابية من الجزائر، فكان على هذه الجهات التي تدعي ذلك، تقديم الأدلة ليطلع المواطن العربي، أينما كان على هذه الادعاءات".

    ومضى بقوله إن عمليات التنسيق تكون بين الجهات الرسمية، وهو ما حدث بشأن الاتفاق على فتح معبر "الدبدات".

    وبشأن التهديدات المحتملة من المناطق الحدودية، أوضح بحسب نص قوله: "أن حديث المدعو حفتر على الحدود الجزائرية، أخطأ المكان، وأن ليبيا قد تكون مهددة من أماكن أخرى، لكن أن يكون التهديد من الجزائر فهذا أمر مردود عليه".

    وبشأن بعض النقاط التي وصلت إليها قوات الجيش وأعلنتها "منطقة عسكرية"، أشار إلى أن "الحدود كما قلت هي مغلقة، أما من يعتبرها منطقة عسكرية فهذه مشكلته، وهو يتحدث عن أراض ليبية، وبالتالي مشكلة تهم الشعب الليبي بالدرجة الأولى في غياب أي تنقل عبر الحدود، وعندما يتحدث على أن المنطقة هي عسكرية...فهل هناك مناطق غير عسكرية بليبيا ما عدا داخل المدن الكبرى".

    قوات الجيش الوطني الليبي (بقيادة الخليفة حفتر)، بنغازي ليبيا يونيو 2020
    © AFP 2021 / ABDULLAH DOMA
    الجيش الوطني الليبي يغلق الحدود مع الجزائر ويعلنها منطقة عسكرية مغلقة

    وفيما يتعلق بتأثير الخطوة على العلاقات بين الجانبين، يرى عضو مجلس الأمة أن الأمر يتعلق بداخل التراب الليبي، وأنه لا يهم سوى الشعب الليبي بالدرجة الأولى، وكذلك أن الجزائر الرسمية تتعامل مع ليبيا الرسمية، وكل ما عدا ذلك هو إخلال بالعلاقات الأخوية مع دولة ليبيا، التي يرأس حكومتها عبد الحميد دبيبة، والتي تستعد لإجراء انتخابات يعود فيها الأمر للشعب الليبي الذي يقرر من يحكمه.

    وشدد على أنه من المبادئ الأساسية للجزائر عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم القبول بالتدخل في شؤونها الداخلية.

    ويرى قريشي أن هذه التصرفات غير مسؤولة، وأنها رسالة للداخل الليبي فقط.

    وختم بقوله:" بشأن إشاعة تنقيب الجزائر بشكل أفقي على الحدود مع ليبيا، فالجزائر لم تنته من التنقيب على أراضيها، ولديها أماكن أخرى كبيرة لم يتم التنقيب فيها، حيث أنها أمضت اتفاقيات مع شركات عالمية للتنقيب على البترول على أراضيها، وأنها ليست بحاجة لمثل هذه الإشاعات، وأنه على كل من يدعي ذلك تقديم الأدلة".

    ولفت إلى أن "أي عمليات داخل الأراضي الجزائرية لا يحق لأحد أن يتدخل بشأنها طالما أنها جزائرية".

    وفي 19 يونيو/ حزيران أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إغلاق الحدود الليبية الجزائرية وأعلنتها منطقة عسكرية يُمنع التحرك فيها.

    وقال بيان لإدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن "القوات المسلحة تُغلق الحدود الليبية الجزائرية وتعلنها منطقة عسكرية يُمنع التحرك فيها".

    وذكر مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن "الجيش الليبي يسيطر فقط على معبر إيسين الحدودي في مدينة غات جنوب غربي ليبيا، من أصل 3 معابر تربط البلدين".

     

    انظر أيضا:

    بوقدوم: الجزائر لم تقف موضع المتفرج وليبيا تمر "بمحنتها الكبيرة"
    بعد طلب دبيبة هل تقود الجزائر مبادرة المصالحة الوطنية في ليبيا؟
    مسؤول ليبي: التبادل التجاري بين ليبيا والجزائر يشهد تطورا وازدهارا
    انطلاق الانتخابات التشريعية في الجزائر... وفد تركي يصل إلى ليبيا في زيارة غير معلنة
    مجلة: مناورات "الأسد الأفريقي" الأمريكية بمثابة "تدريب لحرب" ضد الجزائر بعد ليبيا
    الجزائر تغذي ليبيا باحتياجاتها من الكهرباء... صور
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مشجعة المنتخب البولندي
    مشجعات "يورو 2020" الجميلات
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    من هو رئيس إيران الجديد؟
    من هو رئيس إيران الجديد؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك