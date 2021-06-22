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    صلاة الفجر في مسجد الحرم الشريف، في مكة. أعلنت قررت السلطات السعودية إقامة موسم الحج هذا العام، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة، 23 يونيو 2020

    السعودية تعلن موعد إغلاق باب التسجيل في المسار الإلكتروني للحج

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    أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية موعد إغلاق باب التسجيل في المسار الإلكتروني للحج لهذا العام.

    وبحسب موقع "المواطن" السعودي، تغلق وزارة الحج والعمرة في تمام الساعة 10:00 من مساء غد الأربعاء، (بالتوقيت المحلي السعودي)، باب التسجيل لحجاج الداخل في المسار الإلكتروني.

    الحج، مكة، السعودية 17 أغسطس/ آب 2018
    © AP Photo / Dar Yasin
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    وأشارت إلى أن عملية الفرز وإعلان أسماء المرشحين تبدأ، الجمعة المقبلة، تمهيدا لبدء سداد الرسوم المقررة والبدء بإصدار التصاريح عن طريق الشركات والمؤسسات.

    وكانت الوزارة قد طلبت من شركات ومؤسسات حجاج الداخل العاملة خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، بضرورة موافاة الإدارة العامة للشركات بالوزارة بتوزيع عدد الحجاج المخصص للتحالفات المتكونة للعمل في هذا العام.

    وسبق وحذرت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج الوهمية غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

    وحصرت السعودية أداء فريضة الحج هذا العام بالمواطنين والمقيمين فقط، مع السماح لـ60 ألف شخص فقط بأداء الفريضة، في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".

    وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان أنه "في ضوء ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وظهور تحورات جديدة له، سيتم حصر التسجيل لأداء فريضة حج 1442هـ على المقيمين والمواطنين من داخل المملكة فقط".

    وأشار البيان إلى أن "إجمالي أعداد حجاج هذا العام 60 ألف حاج، للمقيمين من كافة الجنسيات والمواطنين داخل المملكة".

    ​كما أكد البيان على "ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في التسجيل لحج 1442هـ للفئات التالية: محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة".

    ويبدأ الحجاج أداء الفريضة الإسلامية في منتصف تموز/يوليو المقبل، بحسب وزارة الحج والعمرة السعودية.

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