وكالة: "أنصار الله" تتلقى رسالة من بشار الأسد

أفادت وسائل إعلام يمنية رسمية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" مهدي المشاط، تلقى رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد.

فإن الرسالة التي تلقاها المشاط عبارة عن برقية شكر من الرئيس السوري، ردا على التهنئة التي بعثها إليه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

ووفقا للوكالة، عبّر الأسد في البرقية عن تقديره لمواقف اليمن الداعمة للشعب السوري وإرادته الحرة وقراره المستقل.

كما تمنى الرئيس السوري للشعب اليمني دوام الخير والسلام والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار.

يذكر أن أن الرئيس السوري بشار الأسد قد فاز، في مايو/أيار الماضي، بولاية رئاسية جديدة بعدما حصل على 95.1% من الأصوات، ويحدد الدستور السوري مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات.