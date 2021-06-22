الجيش اليمني يعلن تدمير تعزيزات لـ "أنصار الله" في قصف مدفعي غرب مأرب

قال الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، إن قواته ألحقت، اليوم الثلاثاء، خسائر في صفوف جماعة "أنصار الله" إثر قصف نفذته قواته في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وأفاد موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، بأن "مدفعية الجيش استهدفت صباح اليوم، تعزيزات للحوثيين قادمة إلى جبهة الكَسّارة غرب مأرب، ما أسفر عن تدميرها ومقتل وجرح عدد من عناصرهم".

وأشار إلى "تنفيذ مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع متفرقة للحوثيين في جبهة الكَسّارة ذاتها، كبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد".

من جهة أخرى، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، أن التحالف العربي، نفذ 27 غارة جوية على محافظة مأرب، تركزت 21 غارة منها على مديرية صِرواح غرب مأرب، فيما استهدفت 6 غارات مديرية رَغوان شمال غربي المحافظة الغنية بالنفط.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل ما لا يقل عن 30 مسلحاً من جماعة الحوثيين وإصابة آخرين، في معارك اثر محاولة تقدم للجماعة في واديي الجَفرة وحَلحلان شمال غربي مأرب.

وأمس الإثنين، أوقعت معارك بين الجانبين في سلسلة جبال البَلق الاستراتيجية غرب مدينة مأرب، 26 قتيلاً من جماعة الحوثيين، و15 من الجيش اليمني، فيما أصيب العشرات من الطرفين، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

وتشهد محافظة مأرب، للشهر الخامس تواليًا، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، إثر إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على آخر معاقل الحكومة المعترف بها دولياً شمالي البلاد، مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة عليها أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع في اليمن.