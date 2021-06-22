الحلبوسي يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس

التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريتشارد فيراند، خلال زيارته لمقر الجمعية على رأس وفد برلماني.

ويقوم الحلبوسي بزيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، بدأها، أمس الاثنين، وتستمر عدة أيام، يجري خلالها مجموعة من اللقاءات بمسؤولين فرنسيين.

رئيس مجلس النواب @AlHaLboosii والوفد المرافق له يلتقي، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمعية الوطنية @RichardFerrand في باريس. pic.twitter.com/oRKhSUrcJT — المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب 🇮🇶 (@mediaofspeaker) June 22, 2021

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، على "تويتر"، أنه جرى خلال اللقاء، مناقشة العمل النيابي المشترك بين الجانبين.

وأكد الحلبوسي على أهمية التعاون، الذي يسهم في تقوية العلاقات الثنائية، وتعزيز سبل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات أبرزها الاقتصاد والاستثمار والأمن، والتعاون الاستخباري لمكافحة الإرهاب.

وأكد سيادته، خلال المباحثات، أهمية دخول الشركات الفرنسية إلى السوق العراقية، والمشاركة في إعادة الإعمار، والإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في العراق، ومنها مطار الموصل ومترو بغداد المعلق وعدد من مشاريع الطاقة. pic.twitter.com/ilEDOTecnW — المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب 🇮🇶 (@mediaofspeaker) June 22, 2021

وشدد الحلبوسي على أهمية دخل الشركات الفرنسية للسوق العراقي وأن يكون لها دور في إعادة الإعمار في العراق، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وأبرزها مطار الموصل ومترو بغداد المعلق، إضافة إلى عدد من مشاريع الطاقة.