"أنصار الله": حظر موقع "المسيرة" يكشف زيف شعارات أمريكا عن حرية التعبير

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تعرّض موقع القناة التلفزيونية الناطقة باسمها على شبكة الإنترنت، إلى حظر من الولايات المتحدة، في إجراء شمل أيضا مواقع إيرانية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، إن "حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تقدم على حظر موقع المسيرة نت دون أي مبرر أو حتى إشعار مسبق".

وأضاف: "ندين هذه القرصنة الأمريكية والمصادرة لحقوق النشر، ونؤكد أن المسيرة ماضية بعون الله في أداء رسالتها السامية والتصدي للقرصنة الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا بكل الوسائل المتاحة".

واعتبر أن "الحظر الأمريكي لموقع (المسيرة نت) ومواقع صديقة أخرى يكشف مجددا زيف شعارات حرية التعبير وكل العناوين الأخرى التي تروج لها أمريكا".

وفي وقت سابق من اليوم، تعرض موقع قناة "العالم" الإيرانية للحظر، حيث يظهر الرابط صورة بأنه "تم الاستيلاء على الموقع" إلى جانب شعاري مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" ووزارة التجارة الأمريكية.