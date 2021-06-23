مستشار السيسي يكشف حقيقة ظهور سلالة جديدة من كورونا في مصر.. فيديو

كشف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، أن الفيروسات تتحور بسرعة كبيرة، وأن ليس هناك يمنع انتقال أي سلالة متحورة إلى مصر.

وأضاف تاج الدين في تصريحات تلفزيونية، أن مصر عند ظهور السلالة الجديدة في الهند قامت باتخاذ إجراءات احترازية كبيرة من أجل منع انتقالها للبلاد.

وأكد مستشار السيسي أنه ليس هناك دليل ملموس على انتشار السلالات الجديدة في مصر.

وأوضح أن الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا في مصر لم تنته بعد، وأن الموجة الرابعة واردة ولكن نتمنى أن نمر منها بسلام.



وسجلت مصر، يوم الثلاثاء، 498 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 وفاة، مقارنة مع 509 حالات إصابة و39 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 278295 من ضمنهم 206852 حالة تماثلت للشفاء و15935 وفاة.