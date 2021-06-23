ليبيا تستعيد "القصر الطائر"... صور

ووصلت الطائرة الأحد إلى مطار معيتيقة الدولي بعد نحو 8 سنوات من الدعاوى القضائية.

وكانت الطائرة الرئاسية الليبية إيرباص (A340-200) محتجزة في فرنسا منذ عام 2014، بسبب إجراءات مالية وإدارية.

🔴 استعادت #ليبيا رسمياً طائرة معمر القذافي، ذات التسجيل "5A-ONE" التي وصلت الأحد إلى #مطار_معيتيقة_الدولي. بعد نحو 8 سنوات من الدعاوى القضائية. وكانت الطائرة الرئاسية الليبية #إيرباص (A340-200) محتجزة في #فرنسا منذ عام 2014، بسبب إجراءات مالية وإدارية.#أخبار_الطيران ✈️ pic.twitter.com/mZw7qmNXSj — ثقافة الطيران (@aviationculture) June 22, 2021

وعادت الطائرة بعد سداد الدولة الليبية كافة المستحقات المالية المتعلقة بها، حسب موقع "ليبيا أوبزرفر".

ونُقِلت الطائرة إلى بربينيان جنوبي فرنسا للصيانة عام 2012، وأصبحت جاهزة للتحليق عام 2014، لكنّ تدهور الوضع الأمني في ليبيا حال دون عودتها.

واشترى القذافي الطائرة عام 2006 من الأمير السعودي الوليد بن طلال بمبلغ 120 مليون دولار، وكان يملكها قبله شقيق سلطان بروناي عام 1996.