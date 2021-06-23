سلطنة عمان تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة 10 سنوات

وحسب وزارة التجارة والصناعة العمانية، جاء هذا الإعلان خلال اجتماع اليوم برئاسة الوزير قيس بن محمد اليوسف وعدد من كبار المسؤولين.
ضمن #خطة_التحفيز_الاقتصادي تعلن الوزارة عن برنامج #إقامة_مستثمر الذي يمنح المستثمرين والمتقاعدين الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة.— وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار - عُمان (@Tejarah_om) June 23, 2021
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع اليوم برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وعدد من أصحاب السعادة ممثلي الجهات المعنية. pic.twitter.com/EJMxtBujYc
ووفقا لبيان الوزارة، يأتي ذلك ضمن خطة التحفيز الاقتصادي من خلال برنامج "إقامة مستثمر" الذي يمنح المستثمرين والمتقاعدين الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة.
وأوضح البيان أن البرنامج يهدف إلى تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة، وتبلغ مدتها 5 أو 10 سنوات قابلة للتمديد مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.
ويدعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية.
كما يخلق فرص عمل ويمد الاقتصاد بالمشروعات ذات الجدوى التي من شأنها تحقيق رؤية عمان 2040.
ووفقا للبيان، يبدأ تفعيل البرنامج في سبتمبر/ أيلول القادم، عبر تقديم طلب عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونياً بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.
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