سلطنة عمان تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة 10 سنوات

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، أنها ستمنح إقامة لمدة 5 أو 10 سنوات قابلة للتمديد للمستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في السلطنة.

وحسب وزارة التجارة والصناعة العمانية، جاء هذا الإعلان خلال اجتماع اليوم برئاسة الوزير قيس بن محمد اليوسف وعدد من كبار المسؤولين.

ضمن #خطة_التحفيز_الاقتصادي تعلن الوزارة عن برنامج #إقامة_مستثمر الذي يمنح المستثمرين والمتقاعدين الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع اليوم برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وعدد من أصحاب السعادة ممثلي الجهات المعنية. pic.twitter.com/EJMxtBujYc — وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار - عُمان (@Tejarah_om) June 23, 2021

ووفقا لبيان الوزارة، يأتي ذلك ضمن خطة التحفيز الاقتصادي من خلال برنامج "إقامة مستثمر" الذي يمنح المستثمرين والمتقاعدين الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة.

وأوضح البيان أن البرنامج يهدف إلى تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة، وتبلغ مدتها 5 أو 10 سنوات قابلة للتمديد مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.

ويدعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية.

كما يخلق فرص عمل ويمد الاقتصاد بالمشروعات ذات الجدوى التي من شأنها تحقيق رؤية عمان 2040.

ووفقا للبيان، يبدأ تفعيل البرنامج في سبتمبر/ أيلول القادم، عبر تقديم طلب عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونياً بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.