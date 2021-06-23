اللجنة المالية في البرلمان العراقي توجه دعوة للحكومة تتعلق بالدولار

دعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إعادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي إلى وضعه السابق.

ونوّه أعضاء اللجنة المالية إلى "أن سعر صرف الدولار الحالي أثر بشكل سلبي كبير على حياة المواطنين على مختلف الأصعدة"، وفقا لما نقلته وكالة "بغداد اليوم" العراقية.

وقال عضو اللجنة المالية، محمد الشبكي: "إن المبرر الرئيسي لرفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، هو دخول العراق في أزمة مالية واقتصادية بسبب أسعار النفط العالمية، خصوصا هناك فرق كبير بين السعر الحالي والسعر المسجل ضمن موازنة 2021".

وأوضح الشبكي أنه "مع ارتفاع أسعار النفط، يجب على الحكومة العراقية أن تعيد سعر صرف الدولار إلى وضعه السابق، فلا يوجد أي مبرر حقيقي لبقاء الدولار مرتفعا، خصوصا أن هذه الخطوة أضرّت كثيرا بالعملة العراقية".

كما أشار إلى أنه "ينبغي على حكومة بلاده إعادة النظر بشكل سريع في الأمر، خاصة وأن ارتفاع الدولار أثر بشكل كبير على حياة المواطنين".