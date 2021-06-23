إسرائيل تنشر وثائق جديدة عن قصفها مفاعل "تموز" النووي خلال حكم صدام حسين

نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية وثائق جديدة متعلقة بغارتها الجوية على مفاعل "تموز" (أوزيراك) النووي العراقي، في السابع من يونيو/ حزيران عام 1981، وذلك في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وحسب "صحيفة تايمز أوف إسرائيل"، "تضم هذه الوثائق رسوما يدوية للمفاعل الذي كانت تل أبيب تخشى من أن الزعيم العراقي الراحل صدام حسين قد يستخدمه لتطوير أسلحة نووية، بما في ذلك رسوم تظهر مشهد المفاعل من مقاتلة".

ونشر الجيش الإسرائيلي مخططات تقريبية لموقع "تموز"، الذي كانت إسرائيل تشك في أن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين سيستخدمه في برنامج أسلحة نووية، بما في ذلك رسماً لما كانت تبدو عليه المنشأة من مقعد الطيار في طائرة مقاتلة تقترب من الموقع.

40 years after Iraq reactor raid, IDF reveals Ilan Ramon’s fears, intel sketches https://t.co/fXcds1jVGI — The Times of Israel (@TimesofIsrael) June 22, 2021

كما قام الأرشيف برفع السرية عن تقرير ما بعد العملية، بما في ذلك الأمر المكتوب من قائد الجيش بتنفيذ الضربة وقرار الحكومة بالتخطيط للعملية، في عام 1980، والمناقشات الداخلية حول الموعد النهائي للهجوم.