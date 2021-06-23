دفاع البشير: الرئيس السوداني السابق يعاني من أعراض مشابهة لـ"كورونا"

أكدت المحامية عواطف الجعلي أن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، يعاني من أعراض مشابهة لأعراض فيروس "كورونا" المستجد، متوقعة أن يجرى له فحص عاجل في أحد المستشفيات المتخصصة، خلال اليوم الأربعاء.

الخرطوم - سبوتنيك. وقالت الجعلي، وهي عضوة في هيئة الدفاع عن البشير، لوكالة " سبوتنيك "، إن "البشير يعاني من آلام في الحلق وارتفاع في درجة حرارته ويصاحبها كحة".

وأضافت أن "هذه الأعراض هي مشابهة بصورة واضحة لأعراض المصابين بفيروس كوفيد - 19، مما استدعى رئيس هيئة الدفاع، أن يطلب من قاضي المحكمة إجراء فحص عاجل للرئيس السابق عمر البشير، في إحدى المراكز المتخصصة لفحص كورونا".

وتوقعت الجعلي أن "يتم إجراء الفحص للبشير خلال اليوم الأربعاء، لمعرفة ماهية هذه الأعراض"، مشيرة إلى أن "البشير لم يحضر جلسة المحكمة يوم أمس الثلاثاء، بسبب إعطائه راحة علاجية من قبل السلطات المعنية".

يذكر أن البشير ومعه قرابة 30 من المسؤولين السابقين يقبعون في أحد السجون القريبة من العاصمة الخرطوم منذ أكثر من عامين عقب عزله من السلطة، في 11 أبريل/ نيسان 2019، إثر ثورة شعبية طالبت برحيله.

وتجري محكمة خاصة في الخرطوم محاكمة البشير ومسؤولين سابقين آخرين في القضية المعروفة بـ "انقلاب على السلطة الشرعية في العام 1989".