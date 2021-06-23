الدبيبة: ندعو المجتمعين في برلين لمساعدتنا في ردع معرقلي العملية السياسية

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الدول المشاركة في مؤتمر برلين الثاني حول الأزمة الليبية، إلى تقديم العون في ردع معرقلي العملية السياسية في البلاد، وتنظيم الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الدبيبة، في كلمته خلال الجلسة الأولى من مؤتمر برلين الثاني، اليوم الأربعاء: "على المجتمع الدولي الاستماع لمطالب الشعب الليبي واحترام سيادة ليبيا ومشاركتها في الوصول لبر الأمان"، مضيفا: "ندعو المجتمعين في برلين إلى الالتزام بتعهداتهم ومساعدتنا في ردع المعرقلين".

وأكد الدبيبة: "نريد دعمكم للوصول إلى الانتخابات المرتقبة وتحسين المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية"، مضيفا: "نقف الآن في مرحلة حرجة لكنها مليئة بالأمل ولكن لا عودة للحرب في بلادنا ولا العبث بمقدراتنا".

وتابع رئيس حكومة الوحدة الليبية: "إنني أطلب العون من أصدقاء ليبيا لتجهيز المسيرة نحو إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر"، موضحا: "إلا أنه يفصلنا عن موعد الانتخابات 6 أشهر وللأسف مازال الخلاف الداخلي والمصالح الضيقة تعيق المسيرة".

ونوّه الدبيبة بأن العملية القانونية خارجة عن صلاحيات الحكومة لكنها القاعدة الأساسية، التي تبنى عليها الانتخابات ونحن لا نرى جدية من الأجسام التشريعية في هذا المسار وندعو كل المعنيين للوصول إلى القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات".

وكانت ألمانيا أعلنت أنها ستنظم بمشاركة الأمم المتحدة مؤتمرا بشأن ليبيا في العاصمة برلين، اليوم الأربعاء 23 يونيو/ حزيران الجاري، مؤكدة أن الحكومة الانتقالية في ليبيا ستشارك لأول مرة في محادثات برلين التي بدأت بمؤتمر في يناير/ كانون الثاني 2020.