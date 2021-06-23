جامعة الصداقة الروسية تناقش مشروعا اقتصاديا حيويا جنوبي سوريا... فيديو

في بادرة تؤسس لمرحلة جديدة في اقتصاد المحافظة بدعم روسي، تناول محافظ السويداء مع وفد من الجامعة الروسية للصداقة الروسية، مجموعة من المشاريع الاقتصادية الحيوية في هذه المحافظة جنوبي سوريا.

وتناول اللقاء، الذي ضم محافظ السويداء همام دبيات، والبروفيسور سليم محمود الحلبي نائب عميد كلية الهندسة والإنشاءات التطبيقية في الجامعة، يرافقه البروفيسور "ألكسندر بوغروفيتش فارينوف" خبير الهندسة الجيولوجية والتطبيقية، جملة من المشاريع الحيوية المهمة لسوريا عموماً والسويداء خصوصاً، بينها مشروع صهر البازلت.

كما تناول اللقاء قضايا تنموية عديدة تتسم بأهمية كبيرة للاقتصاد السوري بما في ذلك إمكانية تطبيق عدد من الدراسات في الزراعة والري باستخدام تقنية الاستمطار والكهرباء، إلى جانب تنفيذ مجسم إلكتروني لآثار المحافظة يسهل عملية الطباعة ويسهم في الدعاية والتسويق.

البروفيسور سليم الحلبي، وهو ابن محافظة السويداء المغترب، تحدث خلال اللقاء عن أهمية ثروة البازلت الكثيفة الحضور في السويداء، مؤكدا ضرورة توظيفها في مجالات صناعية وطبية متعددة تعود بالفائدة على سوريا في مرحلة إعادة الإعمار.

وأضاف الحلبي أن لدى جامعة الصداقة دراسات جاهزة يمكن تطبيقها على أرض الواقع في المحافظة، على شكل معامل ضخمة تساهم في إحياء المنطقة وتشغيل يد عاملة وتوظيف الخبرات الوطنية داخل البلد وتشجيع المستثمرين للاستثمار في سوريا بما يسهم في إعمارها.

من جهته، شرح البروفيسور ألكسندر بوغروفيتش استخدامات البازلت في صناعة القضبان البازلتية كبديل للحديد للاستخدام في أعمال البناء الذي يفوق الحديد قوة ويقل عنه وزناً ولا تؤثر فيه العوامل الطبيعية، إضافة إلى صناعة الصفائح البازلتية التي تستخدم في البناء مع اقتراب مرحلة إعادة الإعمار، مضيفاً أنهم جاهزون للتنفيذ والتطبيق على ارض الواقع بعد أن تتخذ المحافظة الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ، مشيراً إلى أن جهات التمويل والتسويق موجودة.

بدوره المحافظ أشار إلى أهمية استخدام البازلت كمادة أساسية ومتوفرة في مشاريع هامة تساهم في نهضة المحافظة، مؤكداً أن الاستثمار في هذه المادة يعتبر مجدياً وناجحاً ومن أهم المشاريع التي تم طرحها، مضيفاً أنهم كمحافظة مستعدون لتقديم كل التسهيلات المطلوبة للإقلاع بهذه المشاريع بالاستفادة من هذه الخبرات الهامة وتطبيق عملي للأفكار على أرض الواقع

وتحدث مدير المناطق الصناعية في السويداء خلال اللقاء عن أهمية مشروع صهر البازلت، مشيراً إلى أن كل الدراسات جاهزة لديهم عن أماكن تواجد البازلت وكمياته وخصائصه وأنه بالإمكان تنفيذ هكذا معامل داخل المنطقة الصناعية

وعبر أعضاء المكتب التنفيذي والمدراء المركزيين المعنيين في المحافظة، عن استعدادهم للتوسع في مناقشة الأفكار المطروحة والانطلاق بها على أرض الواقع.