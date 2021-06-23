مصر... السيسي يصدر قرارا بزيادة المعاشات وأجور الموظفين

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار الرئيس السيسي الذي يحمل رقم 260 لسنة 2021، بحسب "بوابة الأخبار".

وينص القرار على زيادة المعاشات اعتبارا من الأول من يوليو/تموز 2021 بنسبة 13% وبتكلفة سنوية 31 مليار جنيه.

في سياق ذي صلة، وجّه الرئيس المصري بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، بحسب "اليوم السابع".

والعلاوة الأولى دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.

فيما تخص العلاوة الثانية العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتبلغ قيمتها 13% من المرتب الأساسي.

ووجّه السيسي أيضا بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.

ومنتصف مارس/آذار الماضي، وجّه السيسي بزيادة مرتبات جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه (نحو 154 دولار).