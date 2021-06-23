وفد وزاري سوري في الأردن لبحث التعاون في مجال الكهرباء والنفط

بحث وزيران سوريان، اليوم الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمّان سبل تعزيز العلاقات في قطاعي النفط والكهرباء بين البلدين، وذلك في أول زيارة لوزراء من دمشق إلى الأردن في خضم الأزمة، التي تعيشها سوريا منذ سنوات.

عمّان- سبوتنيك. وبحسب بيان أردني: "بحثت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي مع وزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية المهندس بسام طعمة ووزير الكهرباء المهندس غسان الزامل، مجالات التعاون في قطاعي النفط والكهرباء وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين".

كما استعرض الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في عمّان "وضع شبكة الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا ووضع البنية التحتية لخط الغاز العربي الواصل بين البلدين، وناقشا سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة".

وبحسب البيان، قال وزير النفط السوري إنه تم التطرق إلى "التعاون المشترك بين البلدين في مجال الغاز من خلال خط الغاز العربي"، وتناولا "الوضع الفني لهذا الخط وإمكانية استخدامه لنقل الغاز".