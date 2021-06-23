الدفاع التونسية توضح حقيقة المشاركة في مناورات بحرية كبرى

كشفت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الأربعاء، حقيقة مشاركتها في مناورات بحرية كبرى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني التونسية أن الوزارة "تلقت دعوة للمشاركة في مناورة بحرية كبرى يقودها الأسطول السادس وأن تونس لم تقبل هذه الدعوة"، مشيرا إلى أنه لا يمكن للجيش التونسي المشاركة في هذه المناورات، حسبما نقلت قناة "نسمة" التونسية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم الوزارة "أن هذا الرد جاء بعد الرسالة المفتوحة التي وجهها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد على خلفية الأخبار التي تحدثت عن مشاركة تونسية في مناورات "نسيم البحر".

وختم المتحدث، قائلا: "توضيح وزارة الدفاع يرفع كل لبس ويدحض الأخبار التي روجت لها بعض الصحف والمواقع".

وتشارك تونس في مناورات "الأسد الأفريقي 21" بالإضافة إلى 9 دول إضافة إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهذه الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وكندا وبريطانيا وهولندا وإيطاليا والبرازيل، إضافة إلى السنغال وتونس، بحسب بيان القوات المسلحة المغربية على "فيسبوك".

يقول بيان القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" إن عدد الجنود المشاركين في تلك المناورات هو 7 آلاف و800 جندي.

أما حجم القوة العسكرية التي تملكها جيوش الدول المشاركة في هذه المناورات باستثناء حلف "الناتو" والسنغال، فتشمل 16 ألف و470 طائرة حربية، و10 آلاف و151 دبابة، و59 ألفا و912 مدرعة.

وتمتلك 2322 مدفعا ذاتي الحركة و4 آلاف و37 مدفعا ميدانيا و1650 راجمة صواريخ، و1237 قطعة بحرية تشمل سفن وغواصات وحاملات طائرات.