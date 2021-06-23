السعودية تعتمد إمكانية أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لكورونا

وأكدت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي على الإنترنت، أنه طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفايروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.

اللجنة الوطنية للأمراض المعدية تعتمد إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين، وذلك طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية. — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 23, 2021

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له، حيث تم حتى الآن إعطاء (16.877.881) جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من (587) مركزًا في مختلف مناطق المملكة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1253) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1043) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (459,091) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/ARutclWYG9 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 23, 2021

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 1253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 13 حالات وفيات، بالإضافة إلى تسجيل 1043 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 459091 حالة.