التحالف العربي: دمرنا 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن، تدمير 4 طائرات مسيرة ملغومة، أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، باتجاه جنوب السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن بيان للتحالف العربي: "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر ٤ طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية".

#عاجل #التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر ٤ طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) June 23, 2021

​واتهم التحالف جماعة الحوثي باستمرار "تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكدا اتخاذ الإجراءات العملية لحماية المدنيين والتصدي للهجوم الوشيك.

​وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.