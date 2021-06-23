مزارع القهوة البرازيلية في انتظار التجار السعوديين... رحلة لدمج النكهات

تم تقديم دعوة رسمية لتاجرين من السعودية لزيارة مزارع البن في البرازيل العام المقبل، بعد أن قاما بإجراء اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلين من وزراة الزراعة البرازيلية وشركات وطنية مختصة في القهوة البرازيلية.

وخلال الاجتماع الذي جمع بين ممثلين من مؤسسات قطاع البن البرازيلي ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين مع المستوردين السعوديين، حسين الموسى وعماد المصري، يوم أمس الثلاثاء، تم توجيه دعوة رسمية للتاجرين بزيارة مزارع البن في البرازيل، حسبما جاء في وكالة الأنباء العربية البرازيلية.

وقال ماركوس ماتوس، الرئيس التنفيذي لشركة "سي كافي": "إن المؤسسات عملت على الترويج للقهوة البرازيلية في السوق السعودية خلال الاجتماع، وانتهزت الفرصة لدعوة الجانب السعودي لزيارة مناطق زراعة البن في بلادنا، حتى يتمكنوا من رؤية الحياة اليومية لمنتجي البن البرازيلي عن كثب ورؤية ممارسات الاستدامة والجودة العالية للقهوة البرازيلية".

من جانبها، قالت مديرة جمعية "بي أس سي أي"، فانوسيا نوغيرا: "إن جمعيتها ممكن أن تسهم في تنظيم الرحلة إلى المزارع، حيث من المتوقع أن يتحسن الوضع الصحي العالمي العام المقبل".

ووفقًا للمستثمرين السعوديين، فإن "المورد الرئيسي للبن للدولة العربية هو الآن إثيوبيا". وأشارا إلى أن نكهات الفاكهة و الشوكولاتة في القهوة الأفريقية هي التفضيلات المحلية في السعودية".

ويعتقد نيكولاس "أن هناك مجالا واسعا لإظهار تنوع أشكال وأذواق القهوة البرازيلية". وأوضح أنه "لديهم تحديا يتمثل في تقديم مجموعة متنوعة من القهوة البرازيلية".

وأشار إلى "أنهم مهتمون بمعرفة المزيد عن سوق المملكة العربية السعودية حول أشياء مثل أهمية العبوات الصغيرة لسلاسل المقاهي المحلية، وكذلك العمل على الترويج الجيد بناءً على إرشاداتهم".