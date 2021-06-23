رئيس الأركان المصري يصل الخرطوم لإجراء مباحثات مشتركة مع نظيره السوداني

توقف رئيس الأركان المصري، الفريق محمد فريد حجازي، في العاصمة السودانية، الخرطوم، مساء اليوم الأربعاء، في طريق عودته من الكونغو حيث كان في استقباله بقاعدة الخرطوم الجوية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية.

القاهرة - سبوتنيك. ووفق الإعلام العسكري المصري، سيجري الطرفان مباحثات مشتركة قبل مواصلة الأول رحلة العودة إلى القاهرة.

جاء ذلك في أعقاب تمرين مشترك بين الجيشين المصري والسوداني تحت مسمى (حماة النيل)، والذي كان يهدف إلى تعزيز القدرات والكفاءة القتالية للجيشين.

كما یھدف التدريب المشترك "حماة النيل" إلى تعزيز سبل التعاون العسكري وتبادل الخبرات، وتطوير العمل المشترك بین القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة السودانية.

يشار إلى أن شهر مايو/ أيار الماضي كان حافلا للقوات المسلحة المصرية، التي خاضت تدريبات ومناورات برية وبحرية وجوية، مع دول عربية وأجنبية، في جهود مكثفة لتطوير مهارات الجيش المصري.