تحديد موعد الجولة القادمة لمحادثات أستانا بشأن سوريا

أعلن اللواء ياروسلاف موسكاليك، نائب رئيس مديرية العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، عن تحديد موعد الجولة المقبلة من محادثات أستانا بشأن سوريا.

وقال اللواء في مؤتمر موسكو الدولي "نعمل بنشاط على حل الأزمة السورية في إطار صيغة أستانا التي سيعقد اجتماعها المقبل قريبا، في الفترة من 6 إلى 8 تموز / يوليو في مدينة نور سلطان".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قال في وقت سابق إن اجتماع "ثلاثية أستانا" بشأن سوريا قد يعقد بنهاية يونيو في نور سلطان.

هذا وكان نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، قد صرح اليوم الخميس خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي، أن بعض الدول لم تعتبر أنه من الضروري العمل مع روسيا الاتحادية لمحاربة الإرهابيين في سوريا، بل بعضها بذل جهودا لجعل هذه المحاربة صعبة.

وكان من المقرر أن تستضيف عاصمة كازاخستان الجولة الجديدة من مباحثات أستانا حول سوريا في مايو/ أيار 2021. وكان مسؤول إعلامي في وزارة خارجية كازاخستان لوكالة "سبوتنيك"، قد صرح بأن الجولة الجديدة من المباحثات كانت قد أجلت بسبب جائحة كورونا.