لبنان: اجتماع في بعبدا لمعالجة أزمة المحروقات

ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون، اجتماعا في القصر الجمهوري، اليوم الخميس، ضم وزير المال غازي وزني، ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في موضوع رفع الدعم على المحروقات.

ودرس الاجتماع بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اقتراحات لمعالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول أي مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد.

واتصل الرئيس عون اتصل برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وتداول معه في النقاط المطروحة لمعالجة أزمة المحروقات، وتقرر اتخاذ إجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد الأزمة بانتظار التشريعات التي تدرس في مجلس النواب لتوفير الحلول الشاملة للدعم.

ويشهد لبنان أزمة شح المحروقات في مختلف المناطق مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد، وعدم قدرة مصرف لبنان على تأمين فتح الاعتمادات اللازمة.

هذا وأعلن المصرف المركزي سابقاً عن عدم قدرته على الاستمرار بسياسة الدعم الحالية على الطحين والمحروقات والأدوية لأنها تساهم باستنزاف احتياطاته.