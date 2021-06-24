مصر تعلن شروطها لدخول البلاد خلال الفترة القادمة

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، عددا من الاشتراطات لدخول البلاد خلال الفترة المقبلة، في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وأعلنت وزيرة الصحة، هالة زايد، السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بـ لقاحات كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، مؤكدة استمرار تطبيق قرار رئيس الوزراء بعدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة (pcr) لغير حاملي شهادات التطعيم بلقاح كورونا، حسبما ذكر الحساب الرسمي للمتحدث باسم وزارة الصحة المصرية.

جاء ذلك في سياق كشف الوزيرة عن تحديث الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها بالحجر الصحي بمنافذ دخول البلاد (الجوية والبرية والبحرية)، تزامنًا مع المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بأنه السماح لحاملي شهادات التطعيم بدخول البلاد سيتم بشرط أن يكون قد مضى 14 يومًا على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين وهي (سينوفارم، سينوفاك، سبوتنيك، فايزر، أسترازينيكا، موديرنا)، أو مرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون أند جونسون).

وشدد المتحدث على أنه يتم قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار بدون كشط أو شطب أو إضافة، كما يشترط أن تحتوي الشهادة على (QR Code).

وقررت الوزارة اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لحاملي شهادات التطعيم القادمين من الدول المتأثرة بالتحورات الجديدة للفيروس، حيث يتم إجراء تحليل الحمض النووي السريع (ID NOW) لهم.