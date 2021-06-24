إعلام: جيهان السادات تواجه وعكة صحية

كشفت مصادر من عائلة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، عن تعرض السيدة جيهان السادات البالغة من العمر 87 عاما لأزمة صحية طارئة.

وأفادت المصادر، حسب " صحيفة اليوم السابع " المصرية، بأن جيهان السادات كانت في رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة وعادت منذ شهرين، مشيرا إلى أنها مرت بأزمة صحية منذ أيام ودخلت على أثرها أحد المراكز الطبية الكبرى.

ونفت المصادر، في الوقت ذاته، إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

جيهان السادات اسمها الحقيقي جيهان صفوت رؤوف من مواليد 29 أغسطس/ آب 1933، وكانت أول سيدة أولى في تاريخ الجمهورية المصرية التي تخرج إلى دائرة العمل العام، وهي مُحاضرة جامعية في جامعة القاهرة سابقا وأستاذ زائر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضرة في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية، وكان لها مبادرات اجتماعية ومشروعات إنمائية.