مصدر لـ"سبوتنيك": عقد القمة الثلاثية بين قادة مصر والأردن والعراق في بغداد الأسبوع المقبل

أكد مصدر سياسي عراقي، اليوم الخميس، أن القمة الثلاثية بين قادة مصر والأردن والعراق ستعقد في بغداد مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد تأجيلها لأكثر من مرة لأسباب مختلفة.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة "سبوتنيك" أن "القمة ستعقد بداية الأسبوع المقبل في بغداد بعد أن تم الاتفاق بين الدول الثلاث على الموعد"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.