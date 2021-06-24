العراق والإمارات يوقعان اتفاقا لبناء مشاريع استثمار الطاقة الشمسية

أكدت وزارة النفط العراقية في بيان لها، اليوم الخميس، أن وزارة الكهرباء العراقية وقعت مع شركة تطوير الطاقة المتجددة "مصدر"، التي مقرها الإمارات، اتفاقا لبناء مشاريع استثمار في الطاقة الشمسية وسط وجنوبي العراق.