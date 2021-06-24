إعلامي مصري معارض في تركيا يعلن غيابه عن مواقع التواصل رغما عنه ... فيديو

أعلن الإعلامي المصري المعارض محمد ناصر، الذي يقيم في تركيا، اليوم الخميس، بأنه سيغيب "ليس برغبته" عن كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ناصر على قناته الرسمية بـ"يوتيوب"، "أعلنها واضحة بأنني سأغيب عن كافة مواقع التواصل ليس برغبة مني".

وأضاف "الظروف التي لم تعد خافية على أحد فهو ليس انسحاب ولا هزيمة وإنما هي جولة وبعدها جولات".

وأتم قائلا "لا أقول وداعا ولكن أقول إلي لقاء".

وكانت القنوات الداعمة للإخوان، التي تصنفها مصر "معادية"، أعلنت في أبريل الماضي دخول بعض أشهر مقدميها في إجازات، تاركة الباب مفتوحاً بشأن مصيرهم.

وأكد مقدم برامج بإحدى القنوات التي تعتبرها القاهرة "مناوئة"، وقف عمله بشكل نهائي والبحث عن وجهة أخرى. وقال معتز مطر، إن "الإجازة المفتوحة مع القناة نفدت، وعلاقتي وفريق الإعداد بالقناة انتهت"، حسب تعبيره.