"أنصار الله": مقتل ضباط سعوديين وآخرين من القوات اليمنية بعملية عسكرية واسعة

قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار االله" اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الخميس، إن ضباطا سعوديين وآخرين من القوات اليمنية قتلوا بعملية عسكرية واسعة ونوعية على معسكر تدريب في محافظة حضرموت قبل أيام.