الصحة المصرية: تجاوزنا الموجة الثالثة من تفشي كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس 24 يونيو/حزيران، تجاوز البلاد المنحنى الوبائي للموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، في تصريحات متلفزة إن مصر تجاوزت تلك الموجة، بسبب جهود الدولة ووعي المواطنين.

وأوضح بقوله إن أعداد حالات الإصابة المُسجلة تشهد انخفاضًا بوتيرة كبيرة، في ظل الإقبال المتزايد على الحصول على لقاح كورونا،.

وأكد عبد الفتاح أن مصر تستقبل حاليا كميات ضخمة من لقاحات كورونا، علاوة على أنها ترصد على مدار الساعة، الموقف الوبائي إقليميًّا وعالميًّا، ويتم تفعيل الإجراءات في منافذ الدخول على ضوء المستجدات.

ولفت إلى أنه تم تطبيق اشتراطات مكملة في مختلف المنافذ، بينها السماح بدخول مصر شريطة الحصول على اللقاحات، ومرور 14 يومًا على الحصول على اللقاح، وأن تكون الشهادات معتمدة.