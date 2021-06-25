إسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن لبس "الكمامة".. بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

اتخذت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، قرارا جديدا بشأن ارتداء "الكمامة" بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.

وجاء في تقرير لصحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن وزارة الصحة الإسرائيلية شددت على وجوب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، بداية من اليوم، على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في البلاد، خلال الأسبوع الأخير.

وذكرت الصحيفة العبرية أن وزارة الصحة الإسرائيلية قد أوضحت في بيان مطول لها، أن لبس الكمامة لا يسري على الأطفال سن 7 أعوام، وأي شخص يعاني من قيود تمنعه من ارتداء تلك الكمامة، فضلا عن ممارسي الرياضة.

سبق أن سجلت إسرائيل خلال الأيام الأربعة الماضية إصابة أكثر من 100 شخص بفيروس كورونا، بشكل يومي، في دلالة واضحة على ارتفاع نسبة الإصابة في البلاد بالفيروس.

ونقلت الصحيفة عن منسق مكافحة فيروس كورونا الإسرائيلي، دكتور نحمان أش، تشديده على وجوب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، بداية من اليوم، وذلك بعد تسجيل إصابة أكثر من 227 مؤكدة بفيروس كورونا، أمس فقط.