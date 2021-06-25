إيران: نواصل جهودنا لمساعدة الشعب السوري

قالت سفيرة ومساعدة البعثة الدبلوماسية الإيرانية الدائمة في الأمم المتحدة، زهراء أرشادي، إن بلادها ستواصل جهودها لمساعدة الشعب والحكومة السوريين.

وأفادت وكالة إرنا في تقرير مطول لها، أمس الخميس، بأن أرشادي قد شددت على وجوب الرفع الكامل لإجراءات الحظر الأحادية المفروضة على سوريا، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الذي بحث دراسة التطورات الإنسانية في سوريا.

وأدانت المسؤولة الإيرانية الحظر الأحادي المفروض على سوريا، بدعوى أن هذا الحظر غير مسؤول ولا أخلاقي وغير قانوني، كونه يطيل المعاناة في سوريا، ويعمد على تأخير عودة النازحين، والحيلولة دون العمل على إعادة الإعمار في البلاد.

وأكدت زهراء أرشادي أن ملف "الرفع الكامل للحظر الأحادي" المفروض على سوريا، يجب أن يكون أحد القضايا الرئيسة بشأن البحث حول الاهتمام بالقضايا الإنسانية في سوريا، مشيرة إلى أن توصيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري يجب أن تقام على أساس الاحترام الكامل للسيادة السورية، وكذلك لوحدة الأراضي السورية.

وجددت سفيرة ومساعدة البعثة الدبلوماسية الإيرانية الدائمة في الأمم المتحدة، زهراء أرشادي، التزام بلادها بالحلول السلمية للأزمة السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية، ومواجهة الخروقات الإسرائيلية بحق السيادة السورية.