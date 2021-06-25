موظف أمن يطلب من ولي عهد الأردن ومرافقيه هوياتهم... فيديو

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، تفقد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مركزا لإعطاء لقاحات كورونا في مديرية صحة العقبة.

وعند دخول مرافقي الأمير، وكان يتبعهم ولي العهد، لمركز التطعيم قال موظف الأمن: "هوياتكم شباب".

يشار إلى قيام ولي العهد الأردني بتفقد عدد من المراكز التي تقدم لقاحات كورونا، في العاصمة عمان، ومحافظة الكرك ولواء البترا.