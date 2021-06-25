من الفضاء.. بقعة سوداء وسط الرياض تثير تساؤلات حول ما تحتويه وسفير دولة يكشف الحقيقة

نشر رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكيت، على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للعاصمة السعودية الرياض ليلا بأضوائها الساطعة، حيث أثارت البقعة المظلمة وسط الصورة تساؤلا لديه حول طبيعة المكان المظلم.

وأرفق رائد الفضاء الصورة بتعليق قال فيه: "الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية تبرز في الليل بأضوائها الساطعة، البقعة المظلمة في وسط المدينة لافت ولكنني لا أعلم بالضبط ما هي".

Riyadh, capital of Saudi Arabia sticks out at night with its bright lights. The darker area in the centre of the city is remarkable, but I don't know for sure what it is. #CitiesAtNight #MissionAlpha pic.twitter.com/HzI2d9dz3B — Thomas Pesquet (@Thom_astro) June 22, 2021

ورد السفير الفرنسي في السعودية، لودوفيك بويل، بأن الجزء المظلم في الصورة يعود إلى منطقة المطار القديم، والتي ستصبح حديقة الملك سلمان.

Dear @Thom_astro congrats for the nice pic! I can almost see the 🇲🇫 Residency! The darker area is the old airport, which will become the #KingSalmanPark, a green oasis at the 💚 of #Riyadh, 6 × the size of Central Park in NYC! 🇲🇫 companies are part of this amazing project!

🇸🇦🇲🇫 — Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) June 22, 2021

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقط فيها رواد فضاء صورا من مناطق بالمملكة العربية السعودية، حيث سبق ونشر رائد الفضاء الياباني، نوغوتشي سوييشي، صورة لمكة والحرم والمكي على صفحته الرسمية على تويتر أيضا.