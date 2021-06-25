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    مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021

    إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق في 2022

    © REUTERS / STRINGER
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    وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أنه من المقرر بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي في عام 2022.

    ونقلت وكالة أنباء "عمون" عن الوزارة ما ورد في التقرير السنوي لانجازتها لعام 2020، والذي أفادت فيه بأنه تم تجديد عقد تبادل الطاقة لعام 2020 مع جمهورية مصر العربية وتوقيع اتفاقية عقد تزويد بالطاقة الكهربائية من الجانب الأردني إلى الجانب العراقي وتم البدء بتنفيذ المشروع في المرحلة الأولى والتي سيتم بموجبها تصدير 1000 ج.و/ساعة سنوياً من الأردن الى العراق.

    قمة ثلاثية عراقية مصرية أردنية - وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بغداد، العراق 29 مارس 2021
    © REUTERS / KHALID AL-MOUSILY
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    وأضاف التقرير أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لرفع قدرة تزويد الجانب الفلسطيني بالطاقة الكهربائية من 24 ميغا واط/ساعة إلى 80 ميغا واط/ساعة والتوقيع على اتفاقية إنشاء محطة تحويل الرامة على الحدود الأردنية الفلسطينية بإستطاعة 2×80 م ف.أ 132/33 ك.ف.

    في السياق ذاته، تم توقيع مذكرة تفاهم وتفويض الشركات المعنية في الأردن والسعودية لإعداد اتفاقيات الربط واختيار النموذج الأفضل لتمويل المشروع، كما بلغت نسبة الطاقة الكهربائية المولدة باستخدام الغاز الطبيعي 80 % والطاقة المتجددة بنسبة 20 %.

    وبخصوص التوليد باستخدام الصخر الزيتي، فقد تم تنفيذ المشروع والذي يعتمد على الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء من قبل شركة عطارات للطاقة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التجارب التشغيلية للمشروع وتشغيله تجارياً خلال الربع الثالث من العام 2021.

    وتعمل الوزارة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة على تنفيذ العديد من المشاريع في المحافظات وبمختلف القطاعات من خلال صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الوزارة وبالتعاون مع عدد من الشركاء.

    انظر أيضا:

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