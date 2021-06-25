محلل سياسي: أمريكا تريد فقط تحسين شروط حصار الشعب الفلسطيني

قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني صالح أبو عزة، إن تخفيف إسرائيل من الحصار على غزة ليس له علاقة مباشرة بالضغط الأمريكي، بمعنى أن واشنطن تريد تحسين شروط حصار الشعب الفلسطيني وليس تحسين العلاقات ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف أبو عزة في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن إسرائيل تحاول الربط بين الملف الإنساني وملف الإفراج عن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية.

وأوضح أن المقاومة الفلسطينية ترفض ذلك جملة وتفصيلا، مشيرا إلى وجود ضغوطات على إسرائيل من قبل الوسيط المصري حتى لا يصل الأمر إلى حرب مجدداً بين إسرائيل وقطاع غزة.

وتابع "لا أعتقد أننا في المدى القريب المنظور سيكون هناك حديث عن رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، لأنه مربوط بعدد من الملفات الأساسية منها سلاح المقاومة بشكل أساسي وبالمصالحة الفلسطينية الفلسطينية وإعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة".

وأشار إلى وجوج محاولة من غزة وقيادة المقاومة لكي يكون هناك أكبر قدر من التخفيف من وقع الحصار على الشعب الفلسطيني في غزة".

وواصل قائلا "إذا ضغطت المقاومة عبر الوسيط المصري وعبر الوسطاء الدوليين من الممكن أن تتحقق بعض الإنجازات لقطاع غزة ولكن لن تصل الأمور إلى رفع الحصار الكامل".

وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها ستخفف القيود على التجارة والصيد في قطاع غزة بعد أن شددتها أثناء فترة قتال استمرت 11 يوما مع حركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وتبقي إسرائيل على حصار غزة منذ 15 عاما حيث تمنع دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع.

وطالبت واشنطن إسرائيل بتحسين العلاقات مع الفلسطينيين خاصة بعد اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.