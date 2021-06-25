إعلام: "طائرات إيران المسيرة" عنوانا لمحادثات أمريكية إسرائيلية

ذكرت تقارير عبرية، أمس الخميس، أن "طائرات إيران المسيرة" كانت عنوانا لمحادثات أمريكية إسرائيلية، مؤخرا.

وجاء في تقرير للموقع الإلكتروني العبري "واللا"، أن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي أجريا محادثات أمنية وعسكرية مكثفة قبل ثلاثة أسابيع، بحثت ملف "الطائرات الإيرانية المسيرة دون طيار"، بدعوى أنها تشكل تهديدا خطيرا على الطرفين، يجب مواجهته.

وأفاد التقرير العبري أن الطرفين، الأمريكي والإسرائيلي، قد أجريا مباحثات مهمة لمناقشة التنسيق والتعاون بينهما لمواجهة ما أسماه بـ"تهديد الطائرات الإيرانية المسيرة دون طيار"، وكذلك الصواريخ الدقيقة وصواريخ "كروز" الإيرانية، والتي زعم التقرير أنها نُقلت إلى "منظمات إرهابية" في المنطقة، وكذلك إلى ميليشيات شيعية في العراق، وإلى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، فضلا عن "جماعات موالية لإيران في سوريا ولحزب الله اللبناني"، على حد قول الموقع العبري.

ولم يكتف الموقع الإسرائيلي بذلك، بل ادعى أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة قد تلقتا كل المعلومات التقنية والفنية لهذه الصواريخ الإيرانية.

وكشف الموقع أن الجانبين، الأمريكي والإسرائيلي، يسري فيهما القلق من احتمال تنفيذ عمليات إرهابية ضدهما وضد مصالحهما في منطقة الشرق الأوسط، عبر هجمات دقيقة ومنظمة من تلك الطائرات دون طيار، خاصة احتمال إصابتها لأهداف عسكرية إسرائيلية أمريكية معا.