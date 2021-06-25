هشام المشيشي يعلق على أنباء حول استقالة الحكومة التونسية

علق رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الجمعة، على ما تم تداوله من أخبار حول استقالة حكومته في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ أشهر.

وقال المشيشي، في تصريحات، نقلتها مراسلة "سبوتنيك" إن: "ما يروج حول الاستقالة هو مجرد تخمينات وتسريبات وأمنيات".

وتحدث المشيشي عقب اجتماع عقد صباح اليوم مع الخبراء الاقتصاديين في إطار سلسلة لقاءات بيت الحكمة حول الإصلاح الاقتصادي، عن اللقاء الثنائي الذي جمع أمس الخميس رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.

ووصف المشيشي اللقاء بين سعيد والغنوشي بالإيجابي، معربا عن أمله في أن يتم خلال الفترة القادمة عقد لقاء بين الرئاسات الثلاث من أجل المضي قدما نحو حلحلة الأزمة السياسية بالبلاد.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية قد أصدرت أمس بيانا مقتضبا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تقول فيه إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، التقى أمس الخميس، مع رئيس مجلس نواب الشعب وحركة النهضة، راشد الغنوشي، في قصر قرطاج بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لانبعاث الجيش الوطني، فيما جرى آخر لقاء بين سعيّد والغنوشي، في يناير/ كانون الثاني الماضي.