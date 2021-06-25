سهى عرفات تعلق على وفاة الناشط نزار بنات: "استقيل يا محمد أشرف لك ولتاريخك"

علقت أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، (أبو عمار)، سهى عرفات، اليوم الجمعة، على وفاة الناشط السياسي نزار بنات بعد اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية.

ونشرت عرفات تغريدة عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، قالت فيها:

"من دون تعليق! رحمك الله يا ياسر عرفات عندما كنت تقول ديمقراطية غابة البنادق! كنت كبير لم تقتل أبدًا معارضيك بل كنت تقول إنها حالة صحية في المجتمع الفلسطيني".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Suha Arafat سهى ياسر عرفات (@officialsuhayasserarafat)

وأضافت: "عيب يا محمد شتيه! الذي أعرفه منذ كنت طفلة وأنقذت حياته والدتي عندما غرق في الدم من إصابة الجيش الإسرائيلي له في جامعة بيرزيت بالرصاص الحي"

وتابعت: "عيب يا محمد أن يسجل هذا في زمنك وفي تاريخك حتى لو لم تكن المسؤول المباشر، فأنت أردت أو لم ترد، أنت رئيس وزراء دولة فلسطين"، مطالبةً رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتيه بالاستقالة قائلة:

"استقيل يا محمد أشرف لك ولتاريخك".

وأردفت قائلة: "عندما قتلت الصحفية في مالطا استقال رئيس وزراء مالطا؛ لأنه يحترم نفسه ويحترم شعبه".

وختمت حديثها بالقول: "استقل يا محمد لكي لا تحمل وزر عذابات هذا الشعب، فتلك خطيئة سيحاسبك عليها الله في الدنيا والآخره. أنت ابن ياسر عرفات ولم يربينا أبو عمار على السكوت عن الظلم، الساكت عن الحق شيطان أخرس".