بوتين وتميم آل ثاني يبحثان تحضيرات استضافة قطر لكأس العالم 2022

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي، الإعداد لاستضافة مونديال 2022 في قطر، واتفقا على إقامة تعاون مشترك مع مراعاة التجربة الروسية في إقامة مثل هذه الفعاليات.

وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني... تمت خلالها مناقشة موضوع التحضير لاستضافة مونديال 2022 في قطر، وتم الاتفاق على إقامة تعاون عملي ولا سيما في قضايا الرياضة، والدعم الثقافي والطبي للبطولة المقبلة، مع مراعاة تجربة روسيا في تنظيم مثل هذا الحدث الكبير".

وأضاف البيان، بأن الجانبين اتفقا على إجراء اتصالات على مختلف المستويات.

وتابع البيان، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على مشاركته الشخصية النشطة والعمل المثمر للوفد في مؤتمر سان بطرسبورغ الدولي.

وجاء في الرسالة: "شكر فلاديمير بوتين أمير قطر على مشاركته الشخصية النشطة والعمل المثمر الذي قام به الوفد القطري الممثل في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الأخير".

يشار إلى أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لمستوى التعاون الروسي القطري في مختلف المجالات، وأكدا استعدادهما المتبادل لمواصلة تطويره الشامل.

ومن المقرر أن تقام البطولة الثانية والعشرون من كأس العالم لكرة القدم، التي تقام كل أربع سنوات، والتي ينافس عليها المنتخبات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم، في قطر في الفترة من 21 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر2022.

وستكون هذه أول بطولة لكأس العالم تقام في العالم العربي و ثاني بطولة كأس عالم تقام بالكامل في قارة آسيا بعد كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

إلى ذلك ستكون البطولة الأخيرة التي يشارك فيها 32 منتخباً، حيث سيزداد العدد إلى 48 منتخباً في بطولة 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وحامل لقب كأس العالم للبطولة السابقة هو منتخب فرنسا.