ما هي الإقامة الذهبية في الإمارات وشروط الحصول عليها؟ هل تمنح للمشاهير فقط؟

كشفت دولة الإمارات قبل عامين عن برنامجها للإقامة الذهبية لأول مرة، الذي يمنح أصحاب المواهب والمبدعين إقامة مطولة داخل البلاد، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت السلطات اعتماد وتفعيل المنظومة الجديدة رسميا.

ومنذ ذلك الحين، حصل العديد من المشاهير والشخصيات العامة العربية وغير العربية، على هذه "الإقامة الذهبية"، من بينهم فنانين وشخصيات إعلامية ورياضيين.

ومن بين هؤلاء، على سبيل المثال لا الحصر؛ المطربة اللبنانية نجوى كرم، والفنان المصري محمد رمضان، ولاعب الكرة البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، والمطرب اللبناني راغب علامة، ونقيب الموسيقيين المصري هاني شاكر.

كما حصلت الفنانة تقلا شمعون على الإقامة الذهبية في الإمارات، إلى جانب كل من، الفنانة نيللي كريم، والإعلامية بوسي شلبي، والمخرجة إيناس الدغيدي، والإعلامية هالة سرحان، والمطرب جوزيف عطية، والفنانة نادين نجيم، والمخرج محمد سامي، والفنانة نبيلة عبيد، وأخيرا، الفنانة التونسية دارين حداد.

الفنان اللبناني راغب علامة، كشف عن حصول أسرته أيضا، على الإقامة الذهبية، قائلا إن انتقالهم للعيش في دبي، كان أسعد شيء بالنسبة له، لأنه يمنحهم بيئة آمنة وعادلة وإيجابية، بعيدا عن الاضطرابات التي يشهدها لبنان.

لم يقتصر الأمر على المشاهير العرب من الوسط الفني والإعلامي فقط، حيث أعلنت شرطة دبي في شهر مارس/ آذار الماضي، عن برنامجها الخاص لاستقطاب أصحاب الأفكار المبتكرة في المجال الأمني والخدمي، والذي ستمنح من خلاله مكافآت مالية كبيرة إلى جانب الإقامة الذهبية، مشيرة إلى تركيزها على الهند والدول العربية والأوروبية.

ما هي الإقامة الذهبية لدولة الإمارات؟

في إعلان شهر نوفمبر الماضي عن الإطلاق الفعلي للبرنامج، قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء الإمارات، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه تم اعتماد برنامج إقامة لعشر سنوات لعدد من الفئات.

ووفقا للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، فإن برنامج الإقامة الذهبية هو:

نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

ويتيح النظام للمقيمين والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل البلاد

وذلك بخلاف القواعد المتعارف عليها، والتي تقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.

من يمكنه الحصول على الإقامة الذهبية؟

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قال في إعلانه، إن الفئات المؤهلة للحصول على هذه الإقامة الممتدة هي:

الحاصلين على شهادات الدكتوراة

الأطباء كافة

مهندسين الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية

متفوقي الجامعات المعتمدة بالإمارات بمعدل 3.8 وأكثر

الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات

أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم

لكن في الحقيقة، كان ذلك، جزءا يمثل فقط في قائمة أوسع يسمح لها بالحصول على الإقامة الذهبية، والتي تشمل المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب المتخصصة والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة والطلبة النوابغ.

ما شروط الحصول على الإقامة الذهبية الممتدة؟

ووفقا للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، فإن فئتي المستثمرين وأصحاب المواهب، مؤهلتان للحصول على الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات، لكن وفق شروط معينة.

أولا: المستثمرون

تشير هذه الفئة إلى المستثمرين الذي يمتلكون استثمارات عامة داخل البلاد، لا تقل قيمتها عن 10 ملايين درهم (2.72 مليون دولار)، ويمكن أن تكون هذه الاستثمارات في صور مختلفة، كما يلي:

وديعة بقيمة 10 ملايين درهم أو أكثر في صندوق استثماري

إنشاء شركة برأسمال لا يقل عن 10 ملايين درهم

أن يكون الشخص شريكا في شركة بحصة مالية لا تقل عن 10 ملايين درهم

أن تكون لديه استثمارات متنوعة بقيمة إجمالية 10 ملايين درهم (يشترط أن يشكل الاستثمار غير العقاري 60%)

ولكن لهذه الحالات ضوابط وشروط للحصول على التأشيرة وهي:

أن يمتلك الشخص رأس المال المستثمر بالكامل وألا يكون قرضا

أن يحتفظ بالاستثمار في البلاد لمدة 3 سنوات على الأقل منذ حصوله على الإقامة

ألا يكون مثقل بالديون التي تؤثر سلبا على ملاءته المالية

قبل الحصول على الإقامة، يمكن للمستثمر من خارج البلاد، الحصول على إذن دخول لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة أخرى. في النهاية، يحصل على فيزا طويلة الأجل تشمل الزوجة والأولاد ومدير تنفيذي للأعمال ومستشار و3 عمال خدمة.

ثانيا: أصحاب المواهب

العلماء : أن يكون الشخص معتمدا من مجلس عملاء الإمارات، أو حاصلا على ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي

: أن يكون الشخص معتمدا من مجلس عملاء الإمارات، أو حاصلا على ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي المبدعون من أهل الثقافة والفن : أن يكونوا معتمدين من وزارة الثقافة والشباب

: أن يكونوا معتمدين من وزارة الثقافة والشباب المخترعون : الحصول على براءة اختراع ذات قيمة إضافية لاقتصاد الإمارات، واعتماد وزارة الاقتصاد

: الحصول على براءة اختراع ذات قيمة إضافية لاقتصاد الإمارات، واعتماد وزارة الاقتصاد النخبة : الأشخاص أصحاب القدرة العقلية المتميزة الذين يمتلكون براءات اختراع أو أبحاث علمية موثوقة

: الأشخاص أصحاب القدرة العقلية المتميزة الذين يمتلكون براءات اختراع أو أبحاث علمية موثوقة المديرون التنفيذيون : أصحاب الخبرات العلمية والتحصيل العالي

: أصحاب الخبرات العلمية والتحصيل العالي الأطباء وأصحاب التخصص ، وهذه الفئة يجب توافر شرطين على الأقل من مجموعة شروط:

درجة أستاذ دكتور من إحدى أفضل 500 جامعة في العالم الحصول على جائزة أو شهادات تقدير في اختصاصه الإسهام في إجراء أبحاث ذات طبيعة علمية أن يكون له مقالات أو كتب علمية منشورة الحصول على عضوية منظمة مرتبطة بمجاله شهادة دكتوراه وخبرة علمية لا تقل عن 10 سنوات أن يكون التخصص في مجال علمي مهم

يجب لجميع هذه الفئات امتلاك عقد عمل ساري المفعول، من بين المزايا التي يحصلون عليها تأشيرة دخول للزوجة/ الزوج والأبناء.

ماذا عن الإقامة المتوسطة؟

يمكن لثلاث فئات، الحصول على تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات، تجدد تلقائيا، وهي مستثمرو العقارات، ورواد الأعمال، والمتفوقون من الطلبة.

مستثمر العقار:

أن تكون القيمة الإجمالية للاستثمارت 5 ملايين درهم فأزيد

أن يكون مملوكا بالكامل للمستثمر وليس قرضا

الاحتفاظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل

ألا يكون المستثمر مثقلا بالديون والأعباء المالية

رواد الأعمال:

امتلاك مشروع سابق ناجح بقيمة لا تقل عن 500 ألف درهم

أو الحصول على موافقة معتمدة من حاضنة أعمال في الإمارات

الطلبة:

الحصول على تقدير امتياز أو نسبة 95% على الأقل في الثانوية العامة أو ما يعادلها

طالب جامعي حاصل على معدل تراكمي 3.75 أو ما يعادله، في تخصصات المحددة

يحصل رائد الأعمال على إقامة للزوجة والأبناء و3 مديرين تنفيذيين، كما يحصل الطالب على إقامة للعائلة. يحصل كلاهما على إذن دخول لمدة 6 أشهر.