حمد بن جاسم يستعين بـ"دعاء أمير قطر" في تهنئته بتوليه الحكم

استعان رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، بدعاء ردده تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في قطر.

وقال بن جاسم على صفحته الرسمية في "تويتر": "في ذكرى تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم نهنئ أنفسنا كشعب بهذا القائد الحكيم".

في ذكرى تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى مقاليد الحكم نهنئ انفسنا كشعب بهذا القائد الحكيم الذي رفع شأن بلده بالسياسة الرصينة والرؤية الثاقبة فهو القائل : اللهم اجعلنا من الذين تحبنا شعوبنا ونبادلهم حباً بحب. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 25, 2021

وأضاف أن "تميم رفع شأن بلده بالسياسة الرصينة والرؤية الثاقبة".

كما استعان بدعاء لأمير قطر بمناسبة ذكرى توليه الحكم، قائلا: "فهو القائل: اللهم اجعلنا من الذين تحبنا شعوبنا ونبادلهم حباً بحب".

يذكر أن تميم تولى مقاليد الحكم في قطر في الـ25 من يونيو/ حزيران 2013، إثر إعلان والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في خطاب موجه للشعب القطري تسليمه مقاليد الحكم لولي عهده، ومبايعة الشعب القطري له أميرا للبلاد.