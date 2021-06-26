العراق تعلن الدخول في موجة ثالثة من تفشي "كورونا" قد تكون أشد من سابقتيها

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، دخول البلاد في موجة وبائية ثالثة، مشيرة إلى استمرار خطة زيادة كميات اللقاحات ومنافذ التحصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في تصريحات مع " وكالة الأنباء العراقية "، إن" الموجة الوبائية الجديدة التي دخلت البلاد أكثر شدة وخطورة من الموجتين الأولى والثانية اللتين دخلتا البلاد سابقاً"، مبينا أن الموجة الجديدة تتطلب مواجهتها "التركيز على طرق الوقاية، وأهمها ارتداء الكمامات والتباعد، فضلاً عن التلقيح".

وأشار إلى أن "وزارة الصحة بدأت بتطبيق خطة موسعة تشمل زيادة كميات اللقاحات الواصلة وأعداد منافذ التلقيح في بغداد والمحافظات"، لافتا إلى ضرورة الالتزام والتطبيق الجاد لتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ودعوة جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تفعيل نشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية واعتماد المصادر العلمية الرصينة في نقل المعلومات.

وشدد البدر، على دور القيادات الدينية والعشائرية والمجتمعية والشخصيات العامة في نشر ثقافة التوعية الصحية عن جائحة "كورونا" وعن طرق الوقاية منها، والدعوة إلى تلقي اللقاحات، وخصوصاً فئات الاختطار العالي، مؤكدا استمرار مؤسسات وزارة الصحة في تقديم مختلف الخدمات الصحية لمرضى "كورونا"، فضلاً عن الخدمات الصحية الأخرى بمختلف مستوياتها.

وكان وزارة الصحة العراقية، حذّرت مساء الخميس الماضي، من أن العراق يواجه "بداية الموجة الثالثة" من "كوفيد-19". وقالت الوزارة في البيان، إن الزيادة في أعداد إصابات "كوفيد-19"، "تنذر بموجة ثالثة قد تكون أشد من الموجتين السابقتين"، وحثّت المواطنين على مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية وأخذ اللقاح. وأضاف البيان أن "توافر اللقاح سيتضاعف في الأسابيع المقبلة".

وبلغ العدد الإجمالي للحالات في العراق منذ بداية الوباء 1.311.093 حالة، و16.999 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19"، وفقًا للأرقام الحكومية.

ويبلغ عدد سكان العراق 40 مليونًا و150 ألف نسمة، بحسب إحصائيات وزارة التخطيط في البلاد، في عام 2020.