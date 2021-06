مستشار رئيس الوزراء العراقي: الانتخابات ستجرى في أجواء هادئة

بغداد - سبوتنيك. وقال الهنداوي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" حول المخاوف من تدخل بعض المجموعات المسلحة في البلاد بسير العملية الانتخابية ، "لدى رئيس الوزراء نية لتطبيق قانون الأحزاب والتحالفات السياسية بمادته الـ32 والتي تمنع استخدام أي نوع من أنواع العنف وامتلاك الأسلحة والمتفجرات، وقانون الأحزاب السياسية ينطبق بشكل خاص على الانتخابات والحكومة معنية بتوفير بيئة أمنة للانتخابات"، لافتا إلى أن "الحكومة على علم بالصعوبات الكبيرة في بلد فيه مشكلات بلا شك لكنها عازمة على توفير بيئة مناسبة للانتخابات".

وتابع موضحا "لقد شكلت لجنة أمنية عليا من كل الوزارات ذات العلاقة بما فيها الداخلية والدفاع والأمن الوطني والمخابرات والبيشمركة والحشد الشعبي وكل الأجهزة الاستخبارية الأخرى بالإضافة إلى مفوضية الانتخابات".

وأضاف أن "هذه اللجنة تعمل بشكل يومي وحثيث في كل المحافظات من أجل توفير بيئة وأجواء آمنة للانتخابات على ثلاثة مستويات، أولا حماية مكاتب المفوضية وأيضا ممتلكات المفوضية من مخازن وغيرها، ثانيا توفير حماية لموظفي الانتخابات وخصوصا الفرق الجوالة التي تقوم حاليا بتوزيع بطاقات الناخبين وأيضا استعدادا ليوم الانتخابات سيكون هناك حماية لمراكز الاقتراع في كل العراق".

وتابع الهنداوي أن "الحكومة تعمل على بذل جهد كبير وفي كل الاتجاهات من أجل أن يكون هناك وضع آمن للانتخابات، مؤكدا أن "الوضع الأمني حاليا ليس بالسوء الذي يتحدث عنه البعض".

وأردف "خلال الانتخابات الأولى في عام 2005 كان وضع البلد أكثر خطورة ونفس الشيء في الانتخابات الماضية عندما كان تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، يسيطر في مناطق مختلفة"، لافتا إلى أن "المخاوف موجودة دائما لكن الحكومة تعتقد أن الأمور ستكون تحت السيطرة".