أمريكا تصدر بيانا بشأن الهجوم بالطائرات المسيرة الذي طال أربيل

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، الهجوم بالطائرات المسيرة الذي طال أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراقي، معتبرة إياه انتهاكا للسيادة العراقية.

وقالت القنصلية الأمريكية في أربيل، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "تدين الولايات المتحدة الهجوم بطائرات مسيرة على إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، وهو انتهاك واضح للسيادة العراقية".

وتعرضت قرية براغ التي تقع على بعد ثلاثة كيلومترات من مقر القنصلية الأميركية في إقليم كردستان العراق لهجوم بثلاث طائرات مسيرة مفخخة، أوقع أضرارا مادية.

وذكرت شبكة "رووداو" الإخبارية الكردية أنه "شُنّ هجوم على قرية براغ والتي تبعد 3 كيلومترات فقط عن موقع القنصلية الأميركية في أربيل بطائرات مسيّرة، صباح اليوم [السبت]، فيما أشار مسؤول رفيع المستوى في محافظة أربيل إلى وقوع هجومين مشابهين قرب منطقة كومسبان التابعة لأربيل".

وأوضحت أن "الهجوم على أربيل بالطائرات المسيرة وقع في تمام الساعة 1:30 ليلا بالتوقيت المحلي من يوم السبت [الحادية عشرة والنصف ليلا بتوقيت غرينتش]"، منوهة بأنه "وقع الهجوم بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة محمّلة بمواد متفجرة (تي إن تي)، حيث انفجرت قنبلتان منهما، إحداهما في بستان في قرية براغ".

ونقلت الشبكة الإخبارية الكردية عن مصادر قولها "تسبب الهجوم في أضرار مادية لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات"، مضيفة "ووصلت القوات الأمنية إلى موقع الهجوم لتبدأ بالتحقيقات، فيما لم يصدر عن تلك الجهات الأمنية أي بيان لحد الآن".