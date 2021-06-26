السودان يؤكد اتخاذ كافة الترتيبات لإعادة العالقين في الهند في أول يوليو

أكدت وزارة الخارجية السودانية أنها تسعى لحل أزمة نحو 400 مواطن سوداني عالقين في الهند.

وقالت الوزارة إنها تولي اهتماما كبيرا بمعالجة وضع نحو 400 مواطن علقوا في الهند بعد منع السلطات الهندية السفر دخولا وخروجا من البلاد، بسبب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وأشار مصدر في الوزارة لوكالة الأنباء السودانية إلى أنه تم الاتفاق في اجتماع اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا على اتخاذ كافة الترتيبات لتيسيير عودة العالقين.

وقال المصدر إن اللجنة تدرس عدة خيارات لحل الأمر بما فيها الاستعانة بالدول الشقيقة.