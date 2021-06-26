الحشد الشعبي يكشف حقيقة عرض طائرات مسيرة في أحد الاستعراضات العسكرية

علق الحشد الشعبي العراقي على الأنباء المنتشرة عن وجود طائرات مسيرة في أحد استعراضاته العسكرية.

وقال بيان للحشد إن صور الأسلحة والمعدات التي انتشرت في وسائل الإعلام والتي ضمت طائرات مسيرة غير صحيحة.

وأشار الحشد في بيانه إلى أن "مثل هذه المعلومات المضللة في الاستعراض الناجح" هدفها خلط الأوراق "وضرب وحدة صف القوات المسلحة، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وكانت قوات الحشد الشعبي قد أقامت استعراضاً اعتبر الأكبر منذ تأسيس الحشد عام 2014.

وحضر الاستعراض القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، ورئيس هيئة الحشد فالح فياض.