تونس... الأمين العام لاتحاد الشغل يدعو سعيد للاستقالة ويصف الوضع بالمقرف

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الاستقالة واصفا الوضع الحالي للبلاد بالـ"مقرف".

جاءت تصريحات الطبوبي على هامش تدشين مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، والتي أوضح خلالها قائلا: "تفضلوا احكمو البلاد وكونوا مؤتمنين على الشعب أو أعيدوا الأمانة لأصحابها، وصاحب الأمانة هو الشعب التونسي وعمق الممارسة الديمقراطية إرجاع الأمانة إلى أصحابها".

وقالت قناة "نسمة" التونسية إن الطبوبي دعا سعيد إلى "التنحي في صورة العجز عن تنظيم الدولة والأخذ بزمام الأمور في ظل الوضع الذي وصفه بالمقرف الذي تمر به البلاد".

وتابع الطبوبي قائلا إن السياسي المسؤول المؤتمن على الدولة يجدر به أن يسعى إلى تجميع التونسيين في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد وإصلاح الوضع العام وليس العكس، مشيرا إلى أنه "لا يؤمن بالوساطات، وأن الحديث المتمحور حول الوساطات مردود على أصحابه".

وحذر الطبوبي من أن بلاده تنهار يوما بعد يوم في ظل انتشار فيروس كورونا وزيادة معدلات الفقر وارتفاع نسق الهجرة غير النظامية نحو إيطاليا، مضيفا أنه "لا أحد يزايد على الاتحاد في وطنيته وفي عقلية الممارسة التقدمية والفكر التنويري والروح التقدمية وروح المسؤولية، ولكن البلاد وصلت إلى منحدر خطير ينعكس على الوضع الصحي والتربوي المتردي وعلى جميع الأصعدة".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الجمعة، بأن "الخطر الذي يهدد الدول هو محاولات ضربها من الداخل وتعطيل مرافقها العمومية الأساسية".

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن سعيد قوله "لا بد لكل القوى الوطنية أن تتحد في مواجهة الأخطار"، مشيرا إلى أنه سيبقى خارج الحسابات السياسية التي وصفها بالـ"المفتعلة".