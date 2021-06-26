السعودية تعلق عمل سفارتها في بنغلاديش

أعلنت وزارة الخارجية السعودية تعليق أعمال سفارتها في بنغلاديش، بسبب حالة الإغلاق الكامل الذي فرضته الأخيرة في البلاد.

ونشرت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة البنغلاديشية، دكا، بيانا على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكدت فيه تعليق العمل في السفارة حتى إشعار آخر، بسبب حالة الإغلاق التي فرضتها الحكومة في بنغلاديش، في أنحاء البلاد كافة.

تود السفارة الإحاطة بأن الحكومة البنغلاديشية أعلنت الإغلاق الكامل في كافة انحاء البلاد عدا خدمات الطوارئ اعتبارًا من تاريخ ٢٠٢١/٦/٢٨م نظرا لارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا مؤخرا، وسيتم تعليق العمل في السفارة لحين رفع الحظر. — السفارة في بنغلاديش (@KSAembassyBD) June 26, 2021

وأفادت السفارة السعودية في دكا بأنها ستعاود العمل في مقر السفارة، فور الانتهاء من حالة الإغلاق في بنغلاديش، والتي وقعت بسبب ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، مؤخرا.

يذكر أن حكومة بنغلاديش أعلنت، أمس الجمعة، فرض حالة إغلاق كامل في البلاد، لمدة أسبوع، نتيجة لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، في ظل ندرة جرعات اللقاح.