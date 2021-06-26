كردستان العراق... "مكافحة الإرهاب" يكشف عن عبارات مكتوبة على طائرات مسيرة هاجمت أربيل

كشف جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق عن عبارات كانت مكتوبة على 4 طائرات مسيرة، نفذت اليوم السبت هجوما على أربيل عاصمة الإقليم.

وقال الجهاز، في بيان، إن 3 ثلاث طائرات مسيّرة سقطت على منزل مواطن في قرية براغ التي تقع على بعد ثلاثة كيلومترات من مقر القنصلية الأمريكية في كردستان، فيما سقطت الرابعة في جبل تارين شمال مدينة أربيل، بحسب شبكة "رووداو" الإخبارية الكردية.

وانفجرت مسيرتان لدى اصطدامهما بمنزل مواطن في براغ ما أدى إلى انفجارهما، وخلفتا أضرار مادية في المنزل دون وقوع أضرار بشرية، بحسب البيان.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيانه إنه رصد عبارات "السلام عليك يا جمال العراق، بسم الله قاسم الجبارين، ياصاحب الزمان، يا زهراء" مكتوبة على أجنحة الطائرات المسيرة التي نفذت الهجوم.

وأكد الجهاز استمرار التحقيقات بشأن الهجوم، متوعدا بكشف نتائجها لكل الأطراف حال الوصول إليها.

يذكر أن مطار أربيل الدولي تعرض لهجوم مماثل، في 14 نيسان/أبريل الماضي، حيث أعلنت وزارة الداخلية حينها في بيان أن "التحقيقات كشفت تعرض مطار أربيل الدولي إلى هجوم بطائرات مسيّرة محمّلة بمتفجرات (تي إن تي)، استهدفت مقرّات قوات التحالف الدولي داخل المطار".